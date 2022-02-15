Появилось видео задержания размахивавшего ножом человека в Оренбурге
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Правоохранительным органам в Оренбурге для задержания мужчины, гуляющего с ножом, пришлось открыть предупредительный огонь, сообщают СМИ.
Очевидица произошедшего сообщила, что двое мужчин пригрозили водителю автомобиля и его пассажирке, один из них показал нож, информирует телеканал 360 в своем Telegram.
На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они попросили подозреваемых убрать оружие и сдаться, но те отказались подчиниться. После этого полицейский произвел выстрел в воздух, и тогда уже удалось задержать человека с ножом.
Ранее в Москве мужчина с ножом атаковал двух контролеров на перроне Московского центрального кольца (МЦК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Смотреть комментарии → Комментариев нет