Россияне в 2021 году потратили более 10 млн евро на индульгенции

Папский престол опубликовал финансовый отчёт за 2021 год. Несмотря на пандемию и экономический кризис, доходы Ватикана выросли на треть и достигли 400 миллионов долларов США.

10% от этой суммы составили поступления из российских приходов, в которых в 2021 году гражданами было приобретено 315 индульгенций.

«Покупка индульгенции – это важнейшее решение в жизни каждого христианина, поэтому стоимость такого документа составляет 400 тысяч евро. Мы рады, что католики России являются истинными верующими и готовы жертвовать Церкви большие деньги для искупления своих грехов», – заявил ординарий Архиепархии Матери Божией в Москве Паоло Пецци.

В ближайшее время РПЦ планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой дать правовую оценку продаже индульгенций на территории России.

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