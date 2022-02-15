 

Россияне в 2021 году потратили более 10 млн евро на индульгенции

15.02.2022, 13:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Папский престол опубликовал финансовый отчёт за 2021 год. Несмотря на пандемию и экономический кризис, доходы Ватикана выросли на треть и достигли 400 миллионов долларов США.

10% от этой суммы составили поступления из российских приходов, в которых в 2021 году гражданами было приобретено 315 индульгенций. 

«Покупка индульгенции – это важнейшее решение в жизни каждого христианина, поэтому стоимость такого документа составляет 400 тысяч евро. Мы рады, что католики России являются истинными верующими и готовы жертвовать Церкви большие деньги для искупления своих грехов», – заявил ординарий Архиепархии Матери Божией в Москве Паоло Пецци.

В ближайшее время РПЦ планирует обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой дать правовую оценку продаже индульгенций на территории России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Пресс-показ премьерного спектакля Максима Лакомкина “Книжный воришка”

16.12 / В офисе Собянина сделали заявление о закрытии Москвы из-за коронавируса

16.12 / Мнение: Разрыв поколений (2)

24.12 / Новую модель передачи COVID-19 в помещении сделали наглядной в преддверии праздников

19.04 / От чего коллеги отговаривали Путина: Песков раскрыл тайну

09.01 / Маленькая трагедия – Личное мнение

05.07 / Мнение: Убытки из-за стресса, цифровые профессии и рост производительности труда

05.10 / Мнение: “Случайная” карта

23.12 / «Цель исследования не будет достигнута» – эксперт об изменении правил испытаний вакцины «Спутник V»

16.06 / «Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика