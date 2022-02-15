Мнение: Как уменьшается социальное расслоение при Путине

Двадцать лет назад 10% россиян с самой высокой зарплатой могли купить на одну зарплату 1200 литров бензина. Я считаю зарплаты в бензине, так как это удобно — литр бензина, в отличие от рублей и долларов, не усыхает со временем. Напротив, с годами бензин становится только лучше, так как в начале нулевых на заправках частенько попадался бензин весьма сомнительного качества.

Так вот, если в 2001 вы могли купить на свою зарплату 1200 литров бензина, вы входили в верхние 10% самых высокооплачиваемых работников. Девушки смотрели на вас с интересом, а начальство жало руку при встрече и называло по имени-отчеству, чтобы подчеркнуть своё уважение к ценному специалисту.

Нижние 10% в 2001 году могли купить на свою зарплату всего лишь 30 литров бензина, разрыв с верхними 10% был в 40 раз. «Нижние 10%» — это статистический термин, не воспринимайте буквально. В этом контексте он всего лишь обозначает первый дециль, то есть тех, кто входит в 10% самых низкооплачиваемых работников.

Если бы человеческий организм мог усваивать бензин, было бы не так грустно — в бензине много калорий, так что пяти литров бензина было бы достаточно, чтобы напитать взрослого человека на целый месяц. Проблема в том, что пить бензин мы не можем: нам надо есть стейки с картошкой, котлеты с гречей или что-нибудь в этом духе. А тем, кто получал в 2001 году маленькую зарплату, с большой натяжкой хватало даже на макароны с солью.

Прошло 20 лет, и вот свежие данные, мне позавчера прислали их из Росстата. Если вы всё ещё можете купить на зарплату 1200 литров бензина, как в 2001 году, вы больше не входите в верхние 10%, вы входите только в верхние 30%. Верхние 10% зарабатывают сейчас в среднем по 3800 литров бензина ежемесячно. Если же вы получаете маленькую зарплату, то есть находитесь среди 10% самых низкооплачиваемых сотрудников, вы можете теперь купить 290 литров бензина. В 2001 году такая зарплата считалась средней, 60% россиян зарабатывали меньше.

Как видите, тезис «бедные беднеют, богатые богатеют» конкретно для России неверен — богатеют все, при этом бедные богатеют быстрее богатых. Самые маленькие зарплаты выросли за 20 лет в 9 раз. Самые большие — всего лишь 3 раза. И, пожалуйста, даже не пытайтесь сказать, будто «цены тоже выросли». Мы считаем в бензине, а не в рублях и не в долларах, так что это уже с учётом роста цен.

Причины столь быстрого роста зарплат понятны — советское прошлое. Мы начали с социалистической бедности, которая в 1990-е усугубилась хаосом переходного периода. Расти со столь низких показателей было несложно, достаточно было установить относительную стабильность.

Переход к нормальному здоровому капитализму сначала исцелил экономику, а потом создал умеренный дефицит кадров, который повлёк за собой рост зарплат. Когда капиталистам не мешают работать, капиталисты создают рабочие места и начинают конкурировать за работников. Конкурируют они известно как: повышают зарплаты, чтобы работники шли именно к ним, а не на соседний завод. Результаты вы видите на табло, то есть на табличке, которую я прикрепил к посту.

Так будет не всегда, «советский задел» в виде стартовой бедности рано или поздно закончится. Однако пока что средняя зарплата в России остаётся относительно невысокой, так что мы можем рассчитывать на продолжение роста, пусть и более медленное. Наш президент обеспечил государству двадцать лет покоя. В полном соответствии с прогнозом Петра Столыпина, люди с хорошей памятью смотрят на современную Россию с приятным удивлением, «не узнают» её.

Теперь приятное. В табличке указываются номинальные зарплаты, о которых предприятия отчитываются в Налоговую. С одной стороны, реальные зарплаты ниже на 13%, так как из начисленных сумм надо вычесть НДФЛ. С другой стороны, реальные зарплаты значительно выше, так как многие работают по-серому или вчёрную. Выберите одно из двух: или реальные зарплаты в России выше, чем указывает Росстат, или наши доблестные налоговики решили застарелую проблему, вытащив почти всю российскую экономику из тени на свет.