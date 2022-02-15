Стефания Маликова отметила день рождения без бойфренда хоккеиста Кирилла Капризова

Выпускница МГИМО, популярный блогер и начинающий бизнесмен (девушка запустила собственный бренд одежды) Стефания Маликова, дочь известного певца и композитора Дмитрия Маликова, отметила очередной день рождения. Девушке исполнилось 22 года, и этот праздник она встретила в кругу близких и друзей.

Внимательные пользователи сети заметили, что среди гостей были только подруги именинницы, а вот Кирилла Капризова, хоккеиста НХЛ, с которым Стефании приписывали роман с июля, не наблюдалось. Поклонники сделали вывод – молодые люди расстались. Кроме того, якобы еще накануне праздника Стефания сказала в сердцах:

Больше никаких парней, – приводят цитату девушки инсайдеры.

Более того, накануне, в День всех влюбленных Стефания выложила в сторис одинокое селфи с поздравлением, видимо, адресованное ее подписчикам.

Стефания Маликова в свой день рождения

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Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)

Отметим, что даже если бы Кирилл и хотел быть рядом со Стефанией в этот день, то вряд ли смог. Сейчас талантливый хоккеист, подписавший пятилетний, крайне выгодный контракт с клубом “Миннесота Уайлд”, активно играет за свой клуб. Вчера, 14 февраля, Капризов, как пишут спортивные издания, “отметился” голом во втором периоде Миннесоты против Детройта, забив таким образом 21-ю шайбу в сезоне. При этом на Олимпиаду в Пекин Капризов, член сборной России, не попал.

Кирилл Капризов

Напомним, что о романе Стефании Маликовой и Кирилла Капризова заговорили летом. Подписчики Маликовой и фанаты Капризова сопоставили опубликованные фото обоих и решили – эти двое отдыхали вместе на Алтае, в одном месте, в одно и то же время. Поскольку никаких опровержений ни со стороны Стефании, ни от имени Кирилла не поступило, фанаты сделали вывод, что не ошиблись.

До Капризова Стефания Маликова встречалась с сыном экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева Леонидом. Молодого человека пророчили девушке в мужья, называли женихом, но в 2019 году Стефания удалила все совместные фото с Леонидом из своего Instagram.

Стефания Маликова, Алтай, лето 2021 года Кирилл Капризов, Алтай, лето 2021 года