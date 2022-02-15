Интервью Гордона с Каспаровым. Где и когда смотреть

Интервью записали по Skype, оно продолжалось полтора часа.

Во время интервью Каспаров рассказал основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, как эмигрировал в США и собирается ли возвращаться в Россию, о том, когда, по его мнению, президент РФ Владимир Путин уйдет из власти и какое будущее ждет Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, о том, поддержал ли решение российского оппозиционера Алексея Навального вернуться в Россию, кто стоит за его отравлением “Новичком” и убийством другого российского оппозиционера Бориса Немцова, о том, кого считает сильнее в шахматах – Анатолия Карпова, Виктора Корчного, Вишванатана Ананда, Владимира Крамника, Магнуса Карлсена или себя, а также о том, чем сейчас занимается и о свей семье.

“Это любимая метафора в свободном мире, в американской и европейской прессе, – “Путин играет в шахматы, а наши лидеры… – дальше подставляйте фамилию, – играют в шашки”. Я всегда по этому поводу сильно возмущаюсь и говорю, что ни в какие шахматы Путин не играет. Потому что шахматы – вообще игра не для диктаторов. Шахматы же – игра со стопроцентной информацией. Вот вы знаете, что есть у меня, какие фигуры, я знаю, что есть у вас. Ну, мы не знаем про замыслы, но тем не менее материал, который может использоваться для нанесения определенного ущерба, – он налицо. Плюс в шахматах есть очень четкие правила, а диктатор правил не любит. Я говорю всегда, что в шахматах есть фиксированные правила и неизвестный результат. В путинской России ровно все наоборот: результат один и тот же, а правила меняются, как ему заблагорассудится. Поэтому если [в случае с Путиным] мы пытаемся взять какую-то игру – настольную, азартную игру, – то это, конечно, покер. И здесь Путин, как и любой диктатор, чувствует себя как рыба в воде. Ровно потому, что в покере вы можете блефовать”, – сказал Каспаров.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 Каспаров окончил Педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых – серия “Мои великие предшественники”, состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, “Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить”, “Человек и компьютер. Взгляд в будущее”.

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности, является сооснователем Форума свободной России.

В 2013 году, опасаясь политического преследования, с семьей переехал жить в США.

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