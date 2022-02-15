 

“С такой шляпой и одежда не нужна”. Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой

15.02.2022, 12:50, Новости дня
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В ролике телеведущая появилась в шортах, завязанной на узел рубашке и шляпе с широкими полями. Она вышла на улицу и села в открытый автомобиль – распространенный в Таиланде транспорт тук-тук.

Во второй части ролика Никитюк снялась лежащей в постели. Она, облаченная в белую футболку, прикрыла голые ноги шляпой.

“Прошляпила День влюбленных”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“С такой шляпой и одежда не нужна”, – заявила irinaboklagova81.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Le Маршрутка”, “Кто против блондинок?”, “Кто сверху?”.

8 февраля Никитюк сообщила, что отдыхает в Пхукете (Таиланд).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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