Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран о непризнании незаконных формирований “ЛДНР”

Проект постановления №7048 поддержал 331 народный депутат, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Цель документа – создание юридического основания для предъявления Украиной претензии Российской Федерации в связи с позицией признания в качестве государств незаконных образования “Луганская и Донецкая народные республики”, отмечает пресс-служба Рады.

В обращении Верховная Рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации легализовать независимость самопровозглашенных образований, составляющих оккупационную администрацию РФ, созданную ею на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада призывает мировое сообщество решительно осудить какие-либо действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине в частности, подтвердить территориальную цельность Украины и неприкосновенность ее в пределах международно признанных границ, а также не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований.

Кроме того, Рада призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины, безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации и “рассмотреть вопросы правовых оснований пребывания Российской Федерации в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С начала 2022 года в Госдуме РФ были зарегистрированы уже два проекта обращений российских депутатов к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок “ЛНР” и “ДНР” независимыми государствами.

Первый проект появился на сайте Госдумы 19 января, его авторы – 11 представителей КПРФ, они хотят сразу обратиться с этим вопросом к Путину. Второй был опубликован 14 февраля, инициаторами выступили депутаты от “Единой России”, они предлагают сначала проконсультироваться с МИД РФ.

Оба проекта Госдума рассмотрит на пленарном заседании 15 февраля, сообщал “Интерфакс” со ссылкой на информированный источник.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.

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