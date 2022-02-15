Криптовалютная тематика стала популярной в партнёрском маркетинге

С каждым годом перечень топовых вертикалей в сфере affiliate marketing всё больше наполняются тематикой блокчейн-технологий. В этом нет ничего удивительного, так как они буквально взорвали не только сферу финансов, но и многие направления человеческой деятельности. Разумеется, в топе у арбитражников и вебмастеров находится та самая «крипта», количество офферов по которой растёт огромными темпами.

В качестве примера может быть приведена Axela Network – одна из топовых современных финансовых партнёрок. В перечне преимуществ можно назвать более полусотни партнёров из числа прямых рекламодателей, а также гео из более чем ста стран. Вебмастера получают персональные условия, причем весьма выгодные. Не удивительно, что даже без активной рекламы число постоянных клиентов партнёрки растёт огромными темпами.

На какие направления обычно делится криптовалютная вертикаль. На сегодняшний день можно выделить два основных направления: облачный майнинг и биржи. И то и другое пользуется успехом, однако в первую очередь люди предпочитают лить трафик именно на трейдерские площадки, такие как тот же BitMEX, где платится до 20% от комиссий приведённых клиентов. А так как в торговле на биржах криптовалют сегодня заинтересовано огромное количество людей, но нет ничего удивительного в том, что поиски клиентов не представляют большой сложности.

Почему же криптовалютные офферы так хорошо «заходят» вебмастерам и арбитражникам? Причин тут на самом деле несколько, и первой из них является возможность использовать практически любой вид трафика с самых разных площадок. Конечно, ФБ и контекстная реклама являются лучшими методами привлечения, однако и мессенджеры вроде Телеграм показывают высокие результаты при правильно подготовленных креативах. Некоторые абритражники успешно льют даже с таких традиционно детских мест, как Тик-Ток или знаменитой своим женским трафиком Инсты.

Вторым важным фактором является то, что крипто-офферы имеют куда лучшую репутацию, чем компании в сфере FX, не говоря уже об игровых вариантах. Поэтому данной рекламой целевая аудитория интересуется и хорошо ей доверяет. Это сказывается на эффективности проводимых арбитражниками рекламных кампаний, помогая лить в плюс с куда большей вероятностью. Разумеется, зарабатывать на подобных финансовых офферах могут владельцы различных площадок, начиная от тематических сайтов и заканчивая теми же каналами и сообществами в социальных сетях.

Как отмечают эксперты, популярность криптовалюты будет расти в ближайшие годы, так что и заработки на данном направлении станут только актуальнее. При этом рынок далёк от насыщения, чего не сказать о многих других вертикалях, в рамках которых целые направления уже давно потеряли свою актуальность. По этой причине эксперты единогласно предрекают этому рекламному направлению дальнейший рост.