Рада призвала не признавать возможные решения РФ по Донбассу

Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Верховная рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований <…> и призывает не признавать любые решения РФ, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – цитирует обращение ТАСС.

Документ адресован ООН, Еврокомиссии, Европарламента, Парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.

Согласно обращению, Рада считает заявления о намерении РФ признать независимость ДНР и ЛНР очередной попыткой разрушить международный правопорядок, который основан на Уставе ООН. ДНР и ЛНР названы в нем «оккупационными администрациями России».

Также в документе говорится о просьбах рассмотреть вопрос о правовых основаниях нахождения РФ в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также о созыве срочного заседания СБ ООН из-за «эскалации конфликта на государственных границах Украины». Рада также просит применить против РФ «дополнительные санкционные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта».

Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД РФ относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.