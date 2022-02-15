В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Глава ЛДПР Владимир Жириновский руководит партией, хотя и госпитализирован с коронавирусом, сообщил депутат Госдумы от фракции Сергей Леонов.

«Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией. Мы рассчитываем, что уже скоро он лично выступит перед вами и ответит на все вопросы», – цитирует Леонова ТАСС.

Он добавил, что партия работает в штатном режиме, во вторник прошло заседание фракции. Депутат призвал СМИ прекратить публиковать слухи и домыслы о состоянии лидера ЛДПР.

«Ни один из анонимных источников до сих пор не сообщил правдивой информации по данной ситуации. Когда лидер ЛДПР вернется к активной публичной работе, архив подобных статей станет для этих СМИ прилюдным репутационным банкротством», – заключил Леонов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники заявили, что Жириновскому якобы диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Сообщалось, что «врачи оценивают состояние политика как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ». В ЛДПР опровергли эту информацию. В партии заявили, что Жириновский идет на поправку и продолжает руководить ЛДПР.