Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Вечером Шольц вылетит в Берлин. В Москве во вторник запланирована первая встреча личная встреча с российским лидером, передает РИА «Новости».
Акцент на предстоящих переговорах Путина и Шольца будет на ситуации вокруг Украины, на газопроводе «Северный поток – 2» и на гарантиях безопасности, сообщил ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Шольц посетил Киев.
Смотреть комментарии → Комментариев нет