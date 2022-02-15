Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Вечером Шольц вылетит в Берлин. В Москве во вторник запланирована первая встреча личная встреча с российским лидером, передает РИА «Новости».

Акцент на предстоящих переговорах Путина и Шольца будет на ситуации вокруг Украины, на газопроводе «Северный поток – 2» и на гарантиях безопасности, сообщил ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Шольц посетил Киев.