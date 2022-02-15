 

Мнение: Кто обманул украинцев?

15.02.2022, 12:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Украины, объявив 16 февраля Днем единения Украины. Почему 16 февраля? Потому что именно в этот день планировалось начало вторжения России на Украину. Кем планировалось, никто точно обьяснить не может, но планировалось…

Так и сказал Зеленский:

«Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения».

Но Зеленский так и не сказал, кто пугает. Промолчал и о тех, кто говорит. А ведь это очень важно точно знать, кто пугает и кто говорит. Больше всех говорят и пугают, как правило именно те, кто больше всех хочет  войны….

Полный текст обращения президента Украины к украинцам:

«Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда.

Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за неё бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!»

Фотография президента Украины  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Ученые объяснили пользу смеха для мозга

22.08 / Мнение: НАТО хочет поставить крест на Беларуси?

09.09 / Лес Гроувли-Вуд, по которому бродят призраки четырех убитых ведьм и повешенного браконьера

28.10 / Huawei Nova 8 с Dimensity 820, 90 Герц и 66 Вт показали во всех цветах

16.06 / WikiLeaks: Правда о «высадке» американских астронавтов на Луну

27.01 / В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января

20.11 / Мнение: Юстас – Алексу: работаю под контролем!

22.09 / 22 ноября ни в коем случае не отдавайте никому невыстиранные вещи, если не хотите распрощаться с собственным счастьем: приметы и суеверия на Матронин день

26.08 / Минпромторг разработал профессиональные нормы потребления алкоголя

02.08 / В Москве началась регистрация на дистанционное электронное голосование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика