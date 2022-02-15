Мнение: Кто обманул украинцев?

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Украины, объявив 16 февраля Днем единения Украины. Почему 16 февраля? Потому что именно в этот день планировалось начало вторжения России на Украину. Кем планировалось, никто точно обьяснить не может, но планировалось…

Так и сказал Зеленский:

«Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения».

Но Зеленский так и не сказал, кто пугает. Промолчал и о тех, кто говорит. А ведь это очень важно точно знать, кто пугает и кто говорит. Больше всех говорят и пугают, как правило именно те, кто больше всех хочет войны….

Полный текст обращения президента Украины к украинцам:

«Нас пугают большой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше государство сегодня сильное, как никогда.

Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы имеем прекрасную армию. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы за неё бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!»

Фотография президента Украины отсюда

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