Витренко: Мы должны защищать наш европейский выбор, компромиссы здесь неуместны

“Из нашего личного опыта, единственный рецепт успеха – иметь возможность противостоять Путину, не умиротворять его, не искать компромисс или перезагрузки отношений с Россией. Речь только о том, чтобы быть сильными, чтобы они чувствовали и понимали силу. Это единственный язык, который они понимают. Мы должны защищать наш европейский выбор, поэтому компромиссы здесь неуместны. А еще мы должны продолжить работать, чтобы стать успешной, преуспевающей и сильной страной”, – рассказал Витренко.

По его словам, Украина знает, как защищаться и отстаивать интересы страны в противостоянии с Путиным.

“До 2014 Украина ежегодно в среднем платила на 5 миллиардов долларов больше за российский газ, чем получала от его транзита. То есть деньги уходили из Украины в Россию. Мы изменили это. Мы заставили Россию платить больше за транзит. Через Стокгольмский арбитража мы заставили доплатить нам 5 миллиардов долларов. При этом мы успешно защитились от исковых требований “Газпрома”, общая сумма которых составляла около 100 миллиардов долларов”, – подчеркнул глава НАК.

Он добавил, что задача Украины – сделать так, чтобы Россия не могла ее обойти при поставках газа в Европу.

“Несмотря на то, что “Северный поток – 2″ построен, он не начал работать. И мы успешно боремся против запуска этого газопровода, потому что он не отвечает европейским правилам. Но аспект безопасности в этом конкретном вопросе гораздо важнее, чем экономический. Благо, это начали понимать и наши международные партнеры”, – сказал Витренко.

Глава “Нафтогазу” в интервью ВВС напомнил, что в 2014 году Россия напала на Украину, незаконно аннексировала Крым и оккупировали часть Донбасса, и с тех пор украинцы живут в условиях войны, но Украина знает, что делать, чтобы не быть захваченной.

“Мы успешны в обороне своей страны. Россия – одна из сильнейших стран с военной точки зрения, но мы успешно противостоим на всех фронтах. Например, в 2014 году они прервали поставки газа в Украину, но мы смогли найти альтернативу и не опуститься на колени, как на то надеялся Путин. Я семь лет живу с ощущением того, что полномасштабная война и дальнейшее вторжение возможны. Год назад тоже было подобное скопление войск на границе и риск дальнейшего вторжения. Но мы знаем, что делать, чтобы не быть захваченными. Мы должны быть сильными, чтобы не выглядеть, как те, кого можно легко захватить. Путин ищет определенный повод, он хочет, чтобы Украина поначалу стала слабее. И с этими всеми экономическими трудностями, которые он вызывает в Украине, он хочет сделать ее более уязвимой. Иначе он не рискнет нападать, не имея повода и понимая, что это не пройдет легко, как прогулка в парке”, – уверен глава правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/469509744829929

Контекст:

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

В 2021 году “Нафтогаз” перечислил в госбюджет Украины 116 млрд грн, что на 13 млрд грн (или на 12,6%) больше, чем в 2020 году, сообщал Витренко.

C 2021 года на рынке газа в Европе наблюдается дефицит, которой спровоцировал рост цен. Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1 тыс. м³. К концу ноября стоимость газа снизилась почти вдвое и не превышала $1000 за 1 тыс. м³, но уже 21 декабря стоимость на газовом хабе TTF в Нидерландах превысила $2000 за 1 тыс. м³. 14 февраля 2022 года на открытии торгов цены на газ в Европе превышали отметку в $1100 за 1 тыс. м³.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором российский “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК, а также заявление 13 декабря нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, что в настоящее время газопровод “Северный поток – 2” не может быть запущен из-за несоответствия энергетическому праву ЕС.

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