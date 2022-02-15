 

Травмпункты Петербурга переполнены пациентами с гололедными травмами

15.02.2022, 12:03, Новости дня
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За три месяца зимы поступало множество жалоб от петербуржцев на неудовлетворительную работу коммунальных служб. Тротуары не обрабатывают противогололедными средствами, в результате выросла статистика травматизма из-за падений горожан на скользких участках дорог.

На данный момент зафиксирован рост показателей по сравнению с прошлой зимой на 30-40%. Как отмечают травматологи, смертность от тяжелых повреждений может достигать 50%, также люди после получения травм продолжают жить с тяжелой степенью инвалидности.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии международного медицинского центра «СОГАЗ» Дмитрий Савицкий отметил, что степень тяжести травм, полученных после падения, может быть разной. Среди примеров медик привел такие повреждения, как легкое сотрясение мозга, открытую ЧМТ, переломы костей черепа и внутричерепные гематомы, которые могут привести к инвалидности и даже к смерти.

Травмпункты остаются переполненными. Только Елизаветинская больница в период с 1 декабря 2021 года по 19 января 2022-го приняла более 3 тысяч человек с травмами, 1,2 тыс. пострадали в результате падения на льду. За аналогичный период 2020-2021 годов было зафиксировано лишь 636 подобных случаев, а за всю зиму – 1 083.

По информации комитета Смольного по здравоохранению, опубликованной депутатом Законодательного Собрания Борисом Вишневским, страдают и несовершеннолетние. В период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022-го травмы разного характера получили более 140 детей.

Снежный коллапс связывают с провальной снегоуборочной кампанией главы Смольного Александра Беглова. Город к зиме оказался не готов. Не было подготовлено достаточного количества снегоуборочной техники, не укомплектован штат дворников.



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