Мнение: На далеких берегах

В свете возможной гипотетической войны на западе на днях пришло сообщение с востока. О нем доложил Путину министр Шойгу:

Принадлежащая США подводная лодка нарушила границы территориальных вод России, зайдя в них почти на четыре километра. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС. По словам министра, операция по выдворению субмарины заняла почти три часа. «В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», ー рассказал Шойгу.

В других СМИ сообщается, что «Вирджиния» подошла к российским кораблям практически вплотную.

Параллельно с этим Генштаб перевел стрелки и заявил, что «…Россия способна эффективно противодействовать флоту США в Черном и Балтийском морях, но на Дальнем Востоке ей пока не хватает кораблей и авиации, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов…»

То есть, 20 триллионов на оборону впрыснули, но кораблей не хватает. И авиации, кстати, тоже — отсутствие противолодочной авиации как раз и стало причиной того, что американскую лодку заметили, когда она уже совсем внаглую стала рысачить вокруг российского ордера. Противолодочные корабли, кстати, в российском флоте — все до единого еще советской постройки. За тридцать лет молодой независимой России не потянули и не сподобились. Да что противолодочные – современных фрегатов за 15 лет осилили целых два!

Стоит обратить внимание и на слова Шойгу — лодку три часа гоняли, прежде чем она удалилась.

Потом, конечно, было заявлено, что уж в следующий-то раз обязательно утопим. Но три часа? За три часа «Вирджиния» могла бы опорожнить все свои бункеры трижды и спокойно помахать веслом на прощанье.

И с такой готовностью эти собрались воевать?

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