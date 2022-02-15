 

Американские власти рискуют сломать жизни 100 тысяч подростов во взрослых тюрьмах

15.02.2022, 11:46, Разное
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Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который основан бизнесменом Евгением Пригожиным, пояснил о жутких условиях содержания детей в американских тюрьмах.
Дело в том, что многие из них содержатся во взрослых в исправительных учреждениях, что попросту ломает молодым гражданам жизнь. Например, Джон Салливан был приговорен к пожизненному заключению в 13 лет. Сейчас ему уже 37, и Джон прикован к инвалидному креслу. Еще в 27 лет у него стали появляться признаки склероза, вызванного различными травмами. Плюс ко всему, отмечают правозащитники, Салливан много раз подвергался сексуальному насилию

Не все подростки в США попадают в специальные центры после совершенных преступлений. Порядка 95 тысяч содержатся во «взрослых» исправительных учреждениях. Там они подвергаются насилию со стороны старших в пять раз чаще остальных.

Соединенным Штатам давно пора переосмыслить разрушающую ювенальную юстицию. Российский ФБР убежден, что дети не должны находится в учреждениях для взрослых.



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