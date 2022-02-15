Презентация третьего iPhone SE состоится 8 марта

Стало известно, когда компания Apple представит третий iPhone SE. Устройство дебютирует 8 марта. Сообщается, что его ценник по сравнению с прошлой моделью, не повысится.

Стоимость iPhone SE (2022) останется такой же, как и у iPhone SE (2020). В США смартфон можно будет купить 400 долларов. В Китае за новинку придется заплатить минимум 518 долларов. На сегодняшний день купертиновский гаджет запущен в массовое производство. Вместе с компактным смартфоном Apple презентует iPad Air 5.

iPhone SE 3 станет самым доступным iPhone, который станет поддерживать 5G. Устройство наградили 4,7-дюймовым экраном. Оно станет функционировать на базе процессора A15 Bionic. Пользователь получит девайс из коробки с 3 ГБ ОЗУ. Производитель оснастил его дактилоскопическим сенсором и одной основной камерой.

iPhone SE 3 не станет поддерживать функцию беспроводной зарядки под названием MagSafe. Вместо этого у устройства появится обычная Qi, которая впервые была представлена вместе с восьмым iPhone. В следующем году «яблочная» корпорация должна выпустить модель, которая получит название iPhone SE Plus, пишет портал Newinform.

Если говорить о iPad Air, то его технические параметры будут похожи на спецификации актуального iPad mini. Девайс станет работать на основе процессора A15, заявлена поддержка 5G и присутствие передней камеры на 12 Мп.