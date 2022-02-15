 

В ДНР заявили о создании вооруженного ПЗРК Stinger подразделения ВСУ

15.02.2022, 11:45, Новости дня
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Украинские силовики сформировали подразделение ПВО, вооруженное ПЗРК Stinger, заявили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«В 1129-м зенитно-ракетном полку создано специальное мобильное подразделение ПВО ПЗРК Stinger на автомобилях Humvee, которое будет выполнять задачи в зоне ООС (военной операции в Донбассе). Для его комплектования под руководством канадских военных инструкторов прошли ускоренную подготовку 28 украинских военнослужащих», – цитирует РИА «Новости» представителя народной милиции ДНР. 

В ведомстве подчеркнули, что факт создания таких подразделений ПВО украинской армии, укомплектованных слабообученными военнослужащими, стал одной из причин введения запрета на полеты над Украиной самолетам иностранных авиакомпаний. 

Ранее представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе может «взорваться», при этом горячая фаза еще не началась.



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