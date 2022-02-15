 

Рубль и рынок акций усилили рост на фоне заявлений об отводе войск после учений

15.02.2022, 11:44, Новости дня
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После заявлений Министерства обороны об отводе войск после учений российский рынок акций и рубль усилили рост, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 11.17 мск вторника падал на 97 копеек – до 75,79 рубля, евро – на 82 копейки, до 85,85 рубля. До сообщений оборонного ведомства доллар и евро стоили 76,5 рубля и 86,5 рубля соответственно, передает РИА «Новости».

Индекс Мосбиржи по состоянию на 11.17 мск рос на 2,4%, прибавив в росте около 1 процентного пункта.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации после учений. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники с масштабных учений.



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