“Фонд борьбы с репрессиями” указал на проблемы ювенальной юстиции в США

Правозащитники обращают внимание, что содержание несовершеннолетних во взрослых тюрьмах в США уничтожает их жизнь. Не все юные американцы содержатся в специальных центрах: около 95 тысяч детей находятся в исправительных учреждениях для взрослых. Они подвергаются насилию со стороны совершеннолетних в пять раз чаще. Также они более подвержены самоубийствам.

Американца Джона Салливана привлекли к ответственности в 13 лет. Ребенка приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Сейчас осужденному 37 лет, он прикован к инвалидному креслу. В 27 лет у него появились признаки склероза, к которому могли привести многочисленные травмы. Также известно, что Салливан неоднократно подвергался сексуальному насилию.

Властям США пора переосмыслить ювенальную юстицию. Она разрушает жизни американцев, уверены правозащитники. В российском ФБР убеждены, что детям не место в учреждениях для взрослых.