 

Более 160 тысяч человек заразились COVID-19 в Росси за сутки

15.02.2022, 11:32, Разное
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Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России к понедельнику составил более 160 тысяч человек. Такие данные обнародовал отечественный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, которые приводит RT.

По информации оперштаба, к 15 февраля был выявлен 166 631 новый случай ковида, 137 881 выздоровление и 704 смертельный случай. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в стране составило 14 480 596 человек, вылечились 11 470 925 человек, а количество летальных исходов достигло 341 635, передает телеканал “Царьград”.

Коронавирус в России сегодня снова фиксируется преимущественно в Москве. В столице заразились 8160 человек, 29 967 человек справились с инфекцией, а умерли 84 пациента. Второе место по числу новых заболеваний на сей раз неожиданно занял Красноярский край: там зафиксировали 7122 инфицированных, 2536 поправившихся и 12 смертей от коронавируса. Санкт-Петербург опустился на третью строчку среди регионов-антилидеров по ковиду с 7091 новым случаем, 22 195 выздоровлениями и 73 летальными исходами.

А вот Московская область впервые не попала в топ-10 худших регионов по коронавирусу. Подмосковье оказалось лишь на 11-м месте с 4262 зараженными, 7247 вылечившимися и 32 умершими пациентами, сообщает телеканал “360”.



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