Белла Хадид поделилась редкими фото с бойфрендом в День всех влюбленных

День святого Валентина для многих пар – повод признаться в любви друг другу публично. Знаменитости не стали исключением – они тоже отметили День всех влюбленных в социальных сетях, кто совместным фото, кто длинным признанием, кто рассуждением, что такое любовь. Лучшие из них мы собрали по этой ссылке.

Одна из самых востребованных моделей современности 25-летняя Белла Хадид, недавно рассказавшая о проблемах с алкоголем, неожиданно для поклонников опубликовала около десяти фото своего возлюбленного, фотографа Марка Калмана, с которым встречается с лета прошлого года. Правда, полноценной публикации бойфренд “не удостоился”, зато в сторис Белла щедро поделилась снимками из личного архива, причем, как совместными, так и портретами любимого.

Белла Хадид и Марк Калман

О романе Беллы Хадид и Марка Калмана стало известно летом 2021 года. Тогда модель, участвуя в Неделе моды в Париже и красуясь на красной дорожке Каннского кинофестиваля, поделилась фото в обнимку с молодым человеком. Подпись была многозначительна.

Лучшее время в моей жизни. Здорова, востребована, любима, – сделала подпись под постом Белла летом.

Несмотря на то, что фото были размыты, поклонники быстро вычислили нового бойфренда красавицы. Им оказался Марк Калман, с которым Беллу уже ловили папарацци во время прогулки по Нью-Йорку в начале июня 2021 года. Калман – профессиональный фотограф и дизайнер, он сотрудничает со многими звездами, в том числе с Трэвисом Скоттом, для альбома которого Марк разработал концепцию обложки.