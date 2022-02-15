 

“Она мой биологический ребенок”. 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью

15.02.2022, 11:24, Новости дня
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“Она не была усыновлена – она мой биологический ребенок”, – заявила  модель в интервью изданию. Других подробностей о своем материнстве она не сообщила – Кэмпбелл продолжает скрывать имя дочери и ее отца.

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Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Контекст:

Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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