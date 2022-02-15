 

На заседание Верховной Рады 15 февраля пришло около половины народных депутатов

15.02.2022, 11:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов, но на оккупированных территориях Крыма и Донбасса выборы не проводились. Сейчас Рада насчитывает 423 депутата. 

Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

По данным электронного голосования, от фракции “Слуга народа” присутствует 126 депутатов из 241, от фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” – 17 из 44, от “Европейской солидарности” – 12 из 27, от “Батьківщини” – 16 из 25, от “Голоса” – 15 из 20, от группы “За майбутнє” – 8 из 21, от группы “Довіра” – 11 из 20, из внефракционных – 11 из 25. 

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов и народных депутатов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила “Украинская правда”. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находятся за границей 23 народных депутата Украины. Позднее, по данным СМИ, шестеро из них вернулись в страну. 

Кроме того, часть депутатов болеет COVID-19. По информации спикера Руслана Стефанчук на 31 января, болели 28 нардепов. 

На заседании фракции “Слуга народа” с участием президента Владимира Зеленского вечером 14 февраля нардепов призывали обеспечить максимальную явку в зале и “сосредоточиться на парламентской работе”, сообщал нардеп фракции Александр Качура. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Шредер связал воссоединение Крыма и РФ со стремлением Украины в НАТО

01.05 / Соратнику Навального дали 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein. Гитарист группы раскритиковал решение

04.02 / Politico – «Спутник V» вошёл в престижный клуб трёх самых эффективных вакцин против коронавируса

12.09 / Белорусские СМИ узнали, с какими травмами поступали в больницы участники мирных протестов

11.01 / В компании Amazon представили дальнобойный шлюз интернета вещей

06.07 / В США погиб вратарь сборной Латвии по хоккею. Он получил смертельную травму грудной клетки от фейерверка

31.07 / ФСБ задержала участников экстремистской ячейки в Волгоградской области

24.10 / Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на “Україна має талант”. Видео

23.10 / Путин сравнил последствия двух революций и пандемии для экономики Украины

01.10 / Армения предложила лишить Афганистан статуса наблюдателя в ОДКБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика