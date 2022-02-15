Российские биатлонисты завоевали олимпийскую бронзу в эстафете
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Российские биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала сборная Норвегии, серебряные медали завоевала команда Франции, передает ТАСС.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.
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