 

Австрия раскритиковала вывод сотрудников посольств с Украины

15.02.2022, 11:00, Новости дня
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Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг раскритиковал решение ряда западных стран вывести сотрудников посольств с Украины на фоне сообщений о возможном «вторжении» России.

«Думаю, что это сомнительный сигнал в отношении жителей Украины – досрочно эвакуировать своих дипломатов», – цитирует  Deutsche Welle Шалленберга. 

По его словам, сотрудники посольства Австрии именно в этот нестабильный период должны оставаться на своих позициях «столько, сколько будет представляться оправданным».

Также министр поддержал Германию в вопросе отказа от поставок оружия на Украину, поскольку «о поставках оружия не может быть и речи». По его мнению, Европа не должна принижать себя. 

«Речь идет о Европейском Союзе, имеющем самые тесные экономические связи с Россией – а поэтому и наибольшее влияние на Москву», – полагает глава МИД.

Напомним, источник по дипломатической службе США сообщил, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.



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