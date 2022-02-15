За сутки в РФ госпитализировали 21,8 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 21833, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 21833 человека, на 108,9% больше по сравнению с 14 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 166 631 случай заболевания, в целом в РФ выявлено 14 480 596 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 137 881 человека, на 41,9% больше по сравнению с 14 февраля. За это же время подтверждены 704 смерти.

За весь период зафиксировано 341 635 летальных исхода, выздоровели 11 470 925 человек.

В Москве за сутки выявлено 8160 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 7091.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 10451 человека с коронавирусом.