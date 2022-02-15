 

Затопленная деревня-призрак превратилась в туристическую достопримечательность из-за засухи

15.02.2022, 10:50, Новости дня
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Из-за сильной засухи на испанско-португальской границе обнажилась деревня-призрак, затопленная в 1992 году для создания водохранилища. Как передаёт NTD, теперь руины исследуют туристы, которые гуляют по серым улочкам разрушенной деревни. Местные власти считают, что водохранилище опустело не только из-за засухи, но также из-за чрезмерного расхода воды португальской ГЭС.

Деревня-призрак обнажилась на дне почти пересохшего водохранилища на испанско-португальской границе. Всему виной засуха. Теперь серые руины исследуют туристы.

МАРИЯ ДЕЛЬ КАРМЕН ЯНЕС, мэр Консельо-де-Лобиос: Люди должны понимать, что посещают район, который большую часть времени был под водой. Он был под водой с 1992 года. Здания сильно разрушены.

Сейчас водохранилище заполнено только на 15 процентов. Вот привычный пейзаж, который был до засухи. Теперь же опоры моста видны полностью.

Деревню Асередо затопили в 1992 году, чтобы создать водохранилище Альто-Линдосо.


МАКСИМИНО ПЕРЕС РОМЕРО, житель Испании: Как в кино. Грустно. Именно так бывает, когда начинается засуха и климат меняется.

ХОСЕ АЛЬВАРЕС, житель Испании: Это ужасно. Но ничего не поделаешь. Это жизнь. Кто-то умирает, а кто-то живёт.

Посетители гуляют по серым улочкам деревни, рассматривая частично разрушенные крыши, обломки дверей и даже ржавую трубу, из которой по-прежнему течёт вода.

Местные власти считают, что водохранилище опустело не только из-за засухи, но также из-за чрезмерного расхода воды португальской ГЭС.

Впрочем, в начале месяца правительство Португалии распорядилось почти полностью прекратить использование воды из шести водохранилищ, включая Альто-Линдосо. Не только для производства электричества, но также для ирригации.

Как показывают исследования, водохранилища Испании в целом заполнены на 44 процента. В предыдущее десятилетие заполняемость превышала 60 процентов.

Метеорологи говорят, что в ближайшее время засуха может усилиться.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2022 года.



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