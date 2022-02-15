Сдала в детдом, обвинила в воровстве и не желает знать: что стало с брошенной дочерью Понаровской

Анастасия Кормышева попала к Ирине Понаровской на воспитание, когда ей было всего несколько месяцев. Молодая мать принесла малышку, которая была ей не нужна, в гримерку к певице во время концерта в Златоусте. Артистка мечтала о ребенке, но долго не могла родить, поэтому с радостью забрала девочку к себе. Так в семье Ирины Понаровской и ее супруга Вейланда Родда появилась дочь, которая, увы, очень скоро оказалась никому не нужна.

Понаровская и Родд воспитывали малышку несколько лет – до тех пор, пока у них не родился долгожданный сын Энтони. Вскоре после его появления на свет Анастасия оказалась в детском доме. Певица заявляла, что приемная дочь попала в приют из-за бывшего супруга Вейланда. Якобы мужчина с самого начала невзлюбил дитя и избавился от него при первой возможности. Родд не стал отрицать, что был против чужого ребенка в доме, но его версия событий отличается от слов артистки. Мужчина утверждал, что девочка ревновала родителей к маленькому брату и однажды даже подошла к его кроватке с ножницами. По словам Вейланда, он дал супруге только наводку на нужных людей, а все остальное она сделала сама.

В детдоме девочка пережила немало ужасов. К счастью, Анастасию забрала на воспитание директор приюта Валентина Быкова, которая годилась ей скорее в бабушки, чем в матери. Когда девушка выросла, в ее жизни снова появилась звездная родительница. Анастасия и Ирина встретились на передаче “Жди меня” и, казалось, воссоединились навсегда. Певица пригласила приемную дочь пожить у себя в столичной квартире, познакомила ее с сыном. Но семейная идиллия длилась недолго.

Девушка чувствовала, что все это может плохо закончиться. К сожалению, так и случилось. Анастасия примерила украшения исполнительницы, отправилась в таком виде в магазин, а вскоре была выставлена за порог вместе с вещами. Приемную дочь выгнали, обвинив в воровстве и домогательствах к 13-летнему Энтони. С тех пор неродные мать и наследница не общаются. Ирина Понаровская утверждает, что у нее есть только сын, и называет Анастасию посторонним человеком, которого она спасла по глупости.

Сейчас Анастасии Кормышевой чуть за 40. Женщина перебралась в столицу, одна воспитывает сына Федора, который уже ходит в школу, и сама зарабатывает на жизнь. Пару лет назад стало известно, что Анастасия снимает комнату в коммуналке, трудится танцовщицей и мечтает купить квартиру. Само собой, ее история, связанная с известной певицей, не могла остаться незамеченной. Женщина не раз появлялась в телепередачах с рассказами о жизни в семье знаменитости и своей судьбе. В один из таких эпизодов Понаровскую даже обвинили в похищении ребенка. Это сделала женщина, представившаяся биологической материю Анастасии Кормышевой.