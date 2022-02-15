 

Длительный COVID может быть связан с воздействием вируса на блуждающий нерв

15.02.2022, 10:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые предположили, с чем может быть связан длительный COVID-19. По их словам, на этот показатель влияет воздействие вируса на блуждающий нерв.
Ученые обследовали пациентов, которые имели различные симптомы после коронавируса. По их словам, дисфункция блуждающего нерва приводит к различным признакам – от диареи до сердечных патологий.

Статистика показывает, что затяжной COVID-19 встречается у 10-40% переболевших. После болезни они продолжают сталкиваться с различными симптомами. Порой эти признаки не исчезают в течение нескольких месяцев.

Результаты исследования показали, что у 66% добровольцев присутствовал один симптом, который свидетельствовал о дисфункции блуждающего нерва. В организме человека он отвечает за большой спектр функций.

На втором этапе научной работы исследователи работали с 22 пациентами, проходящими лечение в специализированной клинике LONG COVID. Наиболее частыми симптомами у них были следующие: головокружение, слабость дыхательных мышц, тахикардия, диарея, дисфогия, дисфагия, повышение АД, кислотный рефлюкс. Эти признаки у некоторых людей сохранялись больше года.

Источник: hightech.plus



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Ученые объяснили опасность ковыряния в носу во время пандемии

15.04 / Для детской поликлиники в Войковском районе построят здание

28.05 / Финансовая проблема, с которой столкнулась система петли Илона Маска в Лас-Вегасе

07.01 / Греф осуществил мечту девочки о кредите в Сбербанке

30.11 / Александр Градский готовил молодую жену к своей смерти

01.03 / Бомба для императора

02.06 / Культовому сериалу “Королек – птичка певчая” 35 лет: судьбы актеров второго плана

07.07 / Онищенко определил сроки новой вспышки коронавируса в России

07.08 / Российский владелец судна перевозившего груз аммиачной селитры допрошен кипрской полицией

29.06 / Мнение: Письмо: “Шкондыбает в разные стороны”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика