Длительный COVID может быть связан с воздействием вируса на блуждающий нерв

Ученые предположили, с чем может быть связан длительный COVID-19. По их словам, на этот показатель влияет воздействие вируса на блуждающий нерв.

Ученые обследовали пациентов, которые имели различные симптомы после коронавируса. По их словам, дисфункция блуждающего нерва приводит к различным признакам – от диареи до сердечных патологий.

Статистика показывает, что затяжной COVID-19 встречается у 10-40% переболевших. После болезни они продолжают сталкиваться с различными симптомами. Порой эти признаки не исчезают в течение нескольких месяцев.

Результаты исследования показали, что у 66% добровольцев присутствовал один симптом, который свидетельствовал о дисфункции блуждающего нерва. В организме человека он отвечает за большой спектр функций.

На втором этапе научной работы исследователи работали с 22 пациентами, проходящими лечение в специализированной клинике LONG COVID. Наиболее частыми симптомами у них были следующие: головокружение, слабость дыхательных мышц, тахикардия, диарея, дисфогия, дисфагия, повышение АД, кислотный рефлюкс. Эти признаки у некоторых людей сохранялись больше года.

Источник: hightech.plus