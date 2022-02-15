Число выездных заседаний в учреждениях УИС приблизилось к 9 тысячам за три года

В учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС) РФ в период с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года состоялось 8 тыс. 947 выездных заседаний, были рассмотрены дела в отношении более чем 9 тыс. человек.

По уголовным делам за преступления, совершенные ранее, до осуждения, состоялось 81 заседание в отношении 63 человек. Наибольшее количество таковых прошло в Свердловской области (18) и Республике Коми (17). Более четырех тысяч заседаний (4 111) состоялось по вопросу условно-досрочного освобождения (45,9%), передает РАПСИ.

Наибольшее количество выездных заседаний было в УФСИН РФ по Удмуртской Республике (572), в УФСИН по Омской (473), Курской (400) и Ростовской (444) областей.

Кроме того, в данном формате прошло судебное заседание в октябре 2020 года на территории ФКУ ИК-3 УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с участием адвоката в отношении осужденного Вячеслава Дацика.

Также более тысячи заседаний состоялось за три года по вопросу изменения вида исправительного учреждения положительно характеризующимся осужденным. Наибольшее количество таких заседаний было в УФСИН РФ по Омской области (533), УФСИН РФ по Республике Коми (138), Удмуртской Республике (135).

Вопросы освобождения по болезни рассматривались на 198 заседаниях. По рассмотрению уголовных дел за преступления, совершенные в местах лишения свободы, прошло 48 заседаний в отношении 47 человек.

«Ничего необычного в такой практике нет. Уголовно-процессуальное законодательство не содержит запрета на проведение выездных судебных заседаний: они могут проходить где угодно – в больнице, в колониях, в следственном изоляторе. Суд вправе самостоятельно определить место, где будет проводиться заседание – такая возможность законом предусмотрена. Были случаи, когда стороны пытались обжаловать решение суда на основании того, что заседание было выездным и проводилось вне стен суда. Однако давно установлено, что этот факт не является основанием для обжалования, на этот счет есть соответствующие определения Верховного суда. В судебной практике выездные заседания распространены, и никакого нарушения уголовно-процессуального законодательства в подобном решении нет», – сообщил адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Константин Гандеров.

Во вторник, 15 февраля, Лефортовский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального. Процесс по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неуважении к суду (ст. 297 УК РФ) будет проходить в колонии общего режима №2 в городе Покрове Владимирской области.

Напомним, уголовные дела о мошенничестве возбуждены в отношении Навального больше года назад. По версии следствия, он похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией – прим. ВЗГЛЯД).

Также блогера обвиняют в неуважительном отношении к судье Вере Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.

В феврале новое уголовное дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы.