 

Шольц пригрозил Москве последствиями в случае «продолжения агрессии»

15.02.2022, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве канцлер Германии Олаф Шольц пообещал «разъяснить» Москве геостратегические и экономические последствия «продолжения российской агрессии», пишет Der Spiegel. Кроме того, Шольц подчеркнул, что ожидает от РФ «чётких шагов по снижению напряжённости». Канцлер также объявил о выделении Украине финансовой помощи в размере €150 млн.


AP

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию к деэскалации, пишет Der Spiegel.

«Военные мероприятия на российско-украинской границе не доступны для нашего понимания, — заявил Шольц. — Мы ожидаем от РФ чётких шагов по снижению напряжённости».

Шольц также пообещал оказать финансовую помощь Украине, предоставив ей ускоренную выплату в размере €150 миллионов текущего кредита. Кроме того, Шольц объявил о выделении нового кредита. По его словам, в последние годы «ни одна страна в мире не оказывала такую финансовую поддержку Украине, как Федеративная Республика». Германия продолжит поддерживать Украину с «той же решимостью».

Канцлер Германии пообещал, что в ходе будущих переговоров он также разъяснит Москве, какие геостратегические и экономические последствия будет иметь «продолжение российской агрессии». В случае нападения ей грозят «серьёзные санкции».  

Одной из тем переговоров стал проект «Северный поток — 2». Однако по этому вопросу не было достигнуто согласия. По словам Зеленского, до сих пор существуют «некоторые разногласия в оценке».

Переговоры Шольца и Зеленского продлились почти два часа — больше, чем планировалось. Целью переговоров являлась выработка общей позиции в отношении развёртывания российских войск. Во вторник Шольц нанесёт визит в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Der Spiegel.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / В РФ изменились правила поверки бытовых счетчиков

10.05 / Байден заявил об отсутствии данных о причастности РФ к кибератаке на Colonial Pipeline

29.09 / Кабмин уволил главу миграционной службы Украины Соколюка

10.10 / Жители Киева заказали уже более 600 тыс. пропусков для поездок в общественном транспорте в случае локдауна

15.12 / Мнения: Кто такие соотечественники

26.08 / Коровы под Челябинском напали на полицию

21.08 / Лукашенко заявил о желании Запада «отсечь» Гродненскую область

10.09 / Лукашенко объяснил проблему введения единой валюты Союзного государства

31.01 / В Литве пообещали стабильный импорт электричества из России

17.10 / Перемирие вступило в силу в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика