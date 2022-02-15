 

Джулия Фокс подтвердила, что они с Канье Уэстом расстались

15.02.2022, 10:02, Разное
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Вчера, в День всех влюбленных, рэпер Канье Уэст и Джулия Фокс подтвердили – они расстались. Правда, прямо это сделала только актриса, рэпер же свой статус подтвердил косвенно. Об этом поклонники, которые внимательно следят за парой, уже и сами догадались. Сначала фанаты обратили внимание на публикации Канье в сети – он признавался в любви своей семье и жене Ким. Потом папарацци “поймали” Джулию, покидающую Лос-Анджелес в слезах. А позже появилось официальное подтверждение всех слухов и догадок. Представители актрисы сделали короткое заявление для прессы. 

Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и деловыми партнерами, но они больше не вместе, – гласит заявление представителей Джулии Фокс.

При этом Канье, который несколько дней публиковал посты в Instagram, в которых признавался в любви своей семье и призывал всех, кто увидит Кардашьян в компании Пита Дэвидсона, то должен непременно кричать “КимЙе навсегда”, все удалил. 

Джулия Фокс 

Отметим, что о романе 44-летнего рэпера и 33-летней актрисы заговорили в начале января, когда пару заметили за ужином в Майами. Тогда друзья Канье говорили, что он пока не готов к новым отношениям. Но уже через несколько дней Уэст и Фокс подтвердили, что встречаются. Джулия Фокс опубликовала откровенную колонку в журнале Interview, в которой рассказала о встрече с Йе и начале отношений. В 20-х числах января пара впервые вышла в свет: Канье и Джулия появились на показах Недели моды в Париже. После Джулия написала еще пару заметок о рэпере и их отношениях, а также о том, как он изменил ее стиль и купил ей новый гардероб вещей.

Напомним, что Канье Уэст все никак не разведется с Ким Кардашьян (звезда телевидения заявила о желании стать свободной год назад, но документы на развод подала только в декабре 2021-го). Весь прошлый год супруги не раз публично высказывались друг о друге и комментировали свои отношения. При этом Канье то некрасиво отзывается о Ким, то признается ей в любви и пытается вернуть.

Джулия Фокс и Канье Уэст на ужине с Мадонной



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