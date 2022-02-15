 

“Только живи!” Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь политика

15.02.2022, 9:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Только живи!”, – написал Лебедев. Свое эмоциональное состояние он отметил, как “обеспокоенное”.

https://www.facebook.com/igor.lebedev.5/posts/4901948813233261

Как пишет портал URA.RU, именно Лебедев  выступал категорически против раскрытия любой информации о болезни Жириновского.

Российские СМИ писали о тяжелом состоянии Жириновского. В частности, Telegram-канал “112” сообщал, что у него начались воспалительные процессы в головном мозге. В ЛДПР эти сообщения назвали слухами и домыслами.

В Минздраве России состояние Жириновского оценили как стабильное и сообщили, что он получает всю необходимую медицинскую помощь, писало РИА “Новости”.

Контекст:

Жириновскому 75 лет. 9 февраля стало известно, что политик, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. Российские СМИ писали, что у него серьезно поражены легкие и “никто гарантий не дает”. Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное. 

В России три вакцины от коронавируса: “Спутник V” (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), “ЭпиВакКорона” (зарегистрирована в октябре 2020 года) и “КовиВак”, созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (зарегистрирована в феврале 2021 года).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Актер сериала “Папины дочки” сломал ноги в Твери

16.04 / Мнения: Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

27.10 / В Грузию не пустили украинского адвоката Саакашвили

23.01 / В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона «Ураганов» в Донбасс

25.12 / Лещенко сказал, какой песней можно заменить гимн РФ на Олимпиаде

25.07 / Помпео назвали худшим госсекретарем в истории США

10.11 / Если бы в Украине был среднеевропейский уровень вакцинации, смертей от COVID-19 было на треть меньше – Ляшко

21.10 / “Величайший каскад кризисов”. Генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

16.12 / Сенаторы США устроили перепалку из-за «российской дезинформации»

19.01 / Правительство Испании объявило пострадавшие от снежной бури районы зоной бедствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика