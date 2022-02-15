“Только живи!” Сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь политика

“Только живи!”, – написал Лебедев. Свое эмоциональное состояние он отметил, как “обеспокоенное”.

https://www.facebook.com/igor.lebedev.5/posts/4901948813233261

Как пишет портал URA.RU, именно Лебедев выступал категорически против раскрытия любой информации о болезни Жириновского.

Российские СМИ писали о тяжелом состоянии Жириновского. В частности, Telegram-канал “112” сообщал, что у него начались воспалительные процессы в головном мозге. В ЛДПР эти сообщения назвали слухами и домыслами.

В Минздраве России состояние Жириновского оценили как стабильное и сообщили, что он получает всю необходимую медицинскую помощь, писало РИА “Новости”.

Контекст:

Жириновскому 75 лет. 9 февраля стало известно, что политик, который восемь раз привился российскими вакцинами от коронавируса, заболел COVID-19. Российские СМИ писали, что у него серьезно поражены легкие и “никто гарантий не дает”. Официально в минздраве страны тогда заявили: Жириновский находится в больнице со 2 февраля, но состояние у него стабильное.

В России три вакцины от коронавируса: “Спутник V” (зарегистрирована в августе 2020 года, в РФ ее используют для массовой вакцинации), “ЭпиВакКорона” (зарегистрирована в октябре 2020 года) и “КовиВак”, созданная научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова (зарегистрирована в феврале 2021 года).

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