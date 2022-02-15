 

“Мы вместе, мы дома, мы в Украине”. Зеленский с женой обратились к украинцам

15.02.2022, 9:56, Новости дня
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“Всем добрый вечер! 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно показать сейчас всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине”, – сказал он.

Первая леди продолжила речь супруга.

“Да, поздравляем всех с Днем влюбленных. Любим друг друга, любим Украину”, – заявила она.

Зеленские поцеловали друг друга в щеку.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии “Квартал 95”.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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