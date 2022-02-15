“Развеяли 80% мифов” о вторжении РФ. Стефанчук увидел “основания для сдержанного оптимизма” после встречи с силовиками

Об этом 14 февраля на брифинге по итогам совещания рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Трансляцию в Facebook вело агентство УНН.

“Сегодня у нас прошла искренняя коммуникационная дискуссия, где были заданы вопросы от всех политических лидеров фракций и групп, которые есть в парламенте. Они получили всю необходимую информацию, развеяли 80% мифов, с которыми пришли”, – сказал Стефанчук.

Он отметил, что совещание проходило в режиме гостайны.

“Все, что происходило, дает основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в эти дни, которые определяют, не будет. Это составляющая информационной атаки против Украины, были приведены факты, контрдействия, осуществляемые правительством, коллегами силового блока, разведывательного блока”, – добавил Стефанчук.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на закрытом совещании с представителями силовых ведомств присутствовали руководители всех фракций Верховной Рады, кроме “Оппозиционной платформы – За жизнь”, которые отказались от участия в этом мероприятии.

Данилов также заявил, что украинские силовики не видят признаков возможности широкомасштабного вторжения России в Украину в ближайшие дни.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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