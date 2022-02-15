Вклады, работа, расходы

15.02.2022, 10:04, Детали

Теги: Бизнес, Работа

По информации ярославского отделения Банка России общий объём вкладов жителей Ярославской области на начало 2022 года составил более 250 млрд рублей.

Еще свыше 10 млрд рублей ярославцами размещено на счетах эскроу. За год общая сумма средств на банковских счетах выросла на 25 млрд рублей. Только 13% всех сбережений жители региона держат в иностранной валюте, остальные средства – в рублях.

– Рост ставок по депозитам во многом определяет выбор людей в пользу банковских инструментов. Это разумное решение для тех, кто хочет сберегать, но не готов рисковать, вкладываясь в альтернативные инструменты, – прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Банкам ярославцы задолжали меньше, чем разместили во вклады. Общий долг кредитным организациям на 1 января 2022 года составил около 156 млрд рублей. За год ссудный портфель вырос на 26 млрд рублей. При этом качество портфеля улучшилось – доля просроченной задолженности ярославских заемщиков за этот период сократилась на 0,5 процентных пункта.

В тоже время, сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 80 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек — и отобрал самые высокооплачиваемые предложения февраля в Ярославле.

В 2022 году IT-сфера сохраняет высокий уровень спроса на квалифицированные кадры. За последний год вакансий в сфере разработки программного обеспечения стало больше на 90%, а годовой прирост заработных плат — рекордный за 14 лет наблюдений и составляет 23,3%. Во многом из-за такой тенденции на рынке труда сейчас в Ярославле в феврале больше всего готовы платить старшему программисту «1С». Ищут сотрудника с релевантным опытом работы, опытом разработки и программирования и знаниями бухгалтерского учета. Компания обещает зарплату от 180 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия веб-разработчика с зарплатой от 130 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт применения проектирования, опыт разработки и уметь писать сложные и оптимальные запросы. Работодатель предлагает возможность развиваться в действующем международном IT проекте и влиять на его будущее.

На третьем месте – начальник газонаполнительной станции с зарплатой 120 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее техническое образование, опыт работы на руководящих должностях от трех лет, знать законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные и нормативные материалы в сфере газоснабжения, основ промышленной безопасности и быть готовым к разъездному характеру работы.

В рейтинг также вошли вакансии начальника автоколонны с зарплатой от 80 тыс. рублей и менеджера по фармацевтическому порядку и лицензированию с зарплатой от 80 тыс. рублей.

В феврале в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии программистов, руководителей среднего звена, менеджеров по продажам, инженеров, квалифицированных рабочих.

Самое высокооплачиваемое предложение в подборке – вакансия семейного врача в Томске с зарплатой от 250 тысяч рублей в месяц. Разработчику мобильных приложений во Владивостоке предлагают от 230 тысяч рублей в месяц. Водителю бензовоза в Хабаровске готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц, а заместителю начальника отдела капитального строительства – от 170 тысяч. В Астрахани, Кирове и Пензе в топ вошли вакансии руководителей в сфере финансов (главного бухгалтера, начальника финансового отдела), которым готовы платить от 50 до 80 тысяч в месяц. В Тюмени среди лучших по оплате — вакансия руководителя службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, в Оренбурге — начальника отдела маркетинга и рекламы.

При этом, служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей ЦФО, в том числе из Ярославской области, работающих на «удаленке» или в гибридном режиме, чтобы выяснить, как изменились их траты и образ жизни.

Более трети (38%) работающих на «удаленке» сотрудников признались, что стали меньше следить своим внешним видом. Интересно, что эта тенденция не зависит от пола, и коснулась мужчин и женщин в равной степени. Однако, нашлись и те, для кого работа из дома стала стимулом больше времени и сил уделять своей внешности – так ответили 28% опрошенных (и вот здесь женщины однозначно лидируют). В профессиональном разрезе таких сотрудников больше среди административного персонала и банковских служащих. Еще треть (33%) работающих на «удаленке» считают, что их внешний вид никак не изменился.

Интересно, что каждый второй (55%) россиянин для работы из дома предпочитает неформальную домашнюю одежду, 24% – повседневную одежду, 14% – работают в пижаме или халате. 4% обычно надевают офисный верх и домашний низ, и только 2%, как правило, из дома всегда работают в офисной одежде. Домашнюю одежду чаще других выбирают сотрудники сферы продаж и маркетологи. В пижаме чаще других работают представители сферы масс-медиа и искусства, а те, кто совмещает офисный верх и домашний низ, обычно встречаются среди управленцев.

Работающие удаленно россияне отмечают, что у них значительно сократились траты на обувь и одежду (50%), транспорт (72%) и развлечения (34%), зато выросли – на электроэнергию (62%). Самая неоднозначная ситуация – с расходами на питание. 39% отметили, что стали тратить на еду большие суммы, еще треть (29%) признались, что у них, наоборот, эта статья расходов стала меньше. Однако, те, кто работает удаленно, отмечают и новые дополнительные расходы: на доставку товаров, канцелярию, оргтехнику, мебель и кофе.