Пушков счел странным бегство американцев из Киева

Сенатор Алексей Пушков удивился тому, что украинские власти недостаточно остро отреагировали на перевод посольства США из Киева во Львов.

Пушков написал в Telegram, что украинские власти, «судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят» в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию и не реагируют на реальные действия заокеанских партнеров.

Такую политику Киева парламентарий назвал поразительной, «ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности (президента Украины Владимира) Зеленского».

«Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все – от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию», – добавил сенатор.

Напомним, США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали в республике панику.

В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения, местные олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.

Глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину на фоне якобы существующей угрозы вторжения РФ в республику. Также американское посольство решили временно перенести из Киева во Львов.

В МИД РФ подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.