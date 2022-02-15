Суд в Москве заочно арестовал основателя украинской неонацистской группировки МКУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал члена украинской неонацистской группировки МКУ Егора Краснова, обвиняемого в особо тяжком преступлении, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Краснову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или выдачи в РФ», – передает ТАСС сооббщение суда.

По данным СМИ, Краснов был арестован властями Украины из-за обвинений в отношении него со стороны местных правоохранительных органов. Он содержится в СИЗО Днепра. Также в некоторых изданиях приводится информация о возможной причастности Краснова ко взрыву автобуса в Воронеже 12 августа 2021 года.

Напомним, в декабре ФСБ задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения.

Один из задержанных сторонников признался, что руководитель неонацистской радикальной группировки «М.К.У.» Егор Краснов намеревался провести в РФ несколько крупных терактов. ФСБ сообщала, что в отношении Краснова возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества.