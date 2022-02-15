Чиновников, имеющих на счетах менее $1 млрд, признают иностранными агентами

Минюст РФ совместно с Контрольно-ревизионным управлением Центробанка выступили с инициативой по пресечению иностранного влияния на государственную политику страны со стороны чиновников класса А.

Согласно принятому ведомством документу, всем правительственным чиновникам категории А необходимо обеспечить кассовый остаток на счетах в российских банках не менее 1 млрд долларов США, в противном случае к ним будут приняты меры за неисполнение целевой программы финансирования нуждающихся сотрудников государственных и муниципальных служащих «Цифровая трансформация».

В пояснительно записке указано, что поскольку уровень развития информационных технологий предоставляет чиновникам перекладывать активы в криптовалюты, остаток на счетах правительственных служащих больше не позволяет формально обеспечивать целевые показатели Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, госслужащие, не выполняющие норму по наличию минимального остатка на банковских счетах, подрывают обороноспособность и финансовую систему страны, а следовательно, признаются иностранными агентами.

– Для того, чтобы чиновник не был признан иностранным агентом, мы рекомендуем пополнить счет до минимального остатка в $1 млрд, это посильная сумма, практически деньги на карманные расходы и любой член правительства легко выполнит норматив. Хватит хранить деньги в квартирах, положите их наконец в банк, продайте немного криптовалюты, помогите своей стране, а не чужой, – прокомментировали инициативу в Центробанке.

Чиновники, не выполнившие требование закона, будут лишены льгот для малообеспеченных граждан до момента устранения нарушения.

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