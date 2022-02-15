 

Чиновников, имеющих на счетах менее $1 млрд, признают иностранными агентами

15.02.2022, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минюст РФ совместно с Контрольно-ревизионным управлением Центробанка выступили с инициативой по пресечению иностранного влияния на государственную политику страны со стороны чиновников класса А.

Согласно принятому ведомством документу, всем правительственным чиновникам категории А необходимо обеспечить кассовый остаток на счетах в российских банках не менее 1 млрд долларов США, в противном случае к ним будут приняты меры за неисполнение целевой программы финансирования нуждающихся сотрудников государственных и муниципальных служащих «Цифровая трансформация».

В пояснительно записке указано, что поскольку уровень развития информационных технологий предоставляет чиновникам перекладывать активы в криптовалюты, остаток на счетах правительственных служащих больше не позволяет формально обеспечивать целевые показатели Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, госслужащие, не выполняющие норму по наличию минимального остатка на банковских счетах, подрывают обороноспособность и финансовую систему страны, а следовательно, признаются иностранными агентами.

– Для того, чтобы чиновник не был признан иностранным агентом, мы рекомендуем пополнить счет до минимального остатка в $1 млрд, это посильная сумма, практически деньги на карманные расходы и любой член правительства легко выполнит норматив. Хватит хранить деньги в квартирах, положите их наконец в банк, продайте немного криптовалюты, помогите своей стране, а не чужой, – прокомментировали инициативу в Центробанке.

Чиновники, не выполнившие требование закона, будут лишены льгот для малообеспеченных граждан до момента устранения нарушения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Cнова Путин?

18.12 / Мнение: Улыбаемся и машем

30.07 / Жестокая расправа над женщиной на глазах у детей под Челябинском попала на видео

07.11 / Михаил Жванецкий оставил последнее послание в Instagram за несколько часов до смерти

31.01 / Мнение: Почему в России не прошел «белорусский сценарий»?

27.10 / Сергей Лавров ушел на самоизоляцию

09.01 / Дачный триллер

16.11 / Вирусы могли повлиять на происхождение ядра человеческой клетки

30.08 / Мнение: “Высокоточные удары по ИГИЛ”.

10.06 / Мнение: Почему социалисты так любят деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика