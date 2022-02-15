 

Геополитическое «окно возможностей» России через несколько лет захлопнется

15.02.2022, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия понимает, что грядут экономические перемены и через несколько лет она не сможет вести привычную ей игру с Западом, уверен польский эксперт Марек Шопский. В беседе с Polskie Radio он признаёт, что, хотя международная инициатива по-прежнему в руках Путина, Байден уже заявил о себе как о лидере западного мира.


AP

Возможная дальнейшая эскалация российско-украинского конфликта будет зависеть от конечных целей президента РФ Владимира Путина, считает польский эксперт Марек Шопский. В интервью Polskie Radio он, однако, обращает внимание на то, что, скорее всего, российский лидер не ожидал достаточно жёсткой и решительной реакции со стороны Запада. 

«Конечно, инициатива по-прежнему находится на стороне России, потому что там один центр принятия решений, то есть Владимир Путин, в то время как вторая сторона должна приходить к договорённостям. Однако президент Джо Байден на самом деле гарантирует своё лидерство до такой степени, что в этом плане можно спокойно сказать о некотором равном взаимоотношении», — объясняет он. 

По мнению эксперта, РФ понимает, что грядут экономические перемены. Наступает отказ от ископаемого топлива, поэтому вскоре нефть и газ больше не смогут гарантировать РФ стратегическое экономическое положение. Она понимает, что «окно возможностей» закрывается, и поэтому ведёт соответствующую игру с Западом. «Путин должен что-то делать, потому что через несколько лет ситуация будет настолько неблагоприятной для России, что такие действия, скорее всего, будут совершенно беспочвенны», — подчёркивает он. 

В беседе он указывает также на двусторонние отношения РФ и Китая, в которых именно Пекин пользуется всё большим и большим преимуществом. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Украина занимает высокое место в повестке саммита G7 – Еврокомиссия

28.01 / Глава ЕК не исключила введения санкций против «Северного потока – 2»

07.08 / Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 154 человек

21.11 / Ереван заявил о готовности к встрече с представителями Баку

26.01 / Причиной отставки президента Армении могло стать второе гражданство – СМИ

04.04 / В Черновцах двое пожилых мужчин задержаны по подозрению в педофилии – полиция

14.09 / Американские генералы опасаются, что США плохо готовы к угрозам XXI века

25.09 / С острова Пальма решили дополнительно эвакуировать 1,3 тыс. человек из-за вулкана

23.12 / Дело экс-главы МИД Кожары передали в суд

20.10 / ВОЗ подтвердила переход к финальной стадии процедуры одобрения «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика