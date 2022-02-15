Геополитическое «окно возможностей» России через несколько лет захлопнется

Россия понимает, что грядут экономические перемены и через несколько лет она не сможет вести привычную ей игру с Западом, уверен польский эксперт Марек Шопский. В беседе с Polskie Radio он признаёт, что, хотя международная инициатива по-прежнему в руках Путина, Байден уже заявил о себе как о лидере западного мира.



AP

Возможная дальнейшая эскалация российско-украинского конфликта будет зависеть от конечных целей президента РФ Владимира Путина, считает польский эксперт Марек Шопский. В интервью Polskie Radio он, однако, обращает внимание на то, что, скорее всего, российский лидер не ожидал достаточно жёсткой и решительной реакции со стороны Запада.

«Конечно, инициатива по-прежнему находится на стороне России, потому что там один центр принятия решений, то есть Владимир Путин, в то время как вторая сторона должна приходить к договорённостям. Однако президент Джо Байден на самом деле гарантирует своё лидерство до такой степени, что в этом плане можно спокойно сказать о некотором равном взаимоотношении», — объясняет он.

По мнению эксперта, РФ понимает, что грядут экономические перемены. Наступает отказ от ископаемого топлива, поэтому вскоре нефть и газ больше не смогут гарантировать РФ стратегическое экономическое положение. Она понимает, что «окно возможностей» закрывается, и поэтому ведёт соответствующую игру с Западом. «Путин должен что-то делать, потому что через несколько лет ситуация будет настолько неблагоприятной для России, что такие действия, скорее всего, будут совершенно беспочвенны», — подчёркивает он.

В беседе он указывает также на двусторонние отношения РФ и Китая, в которых именно Пекин пользуется всё большим и большим преимуществом.