 

В Офисе президента прогнозируют стабилизацию курса гривны через два-три месяца

15.02.2022, 9:12, Новости дня
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Об этом 14 февраля в эфире программы “Право на власть” на телеканале “1+1” заявил замглавы ОПУ Ростислав Шурма.

“Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 грн. Резервов Национального банка больше, чем достаточно для того, чтобы унять эту панику, – сказал Шурма. – Если есть желание купить доллар по 28–29,5 грн, купите, но вы потеряете. Потому что в течение двух-трех месяцев курс откатится на свой нормальный уровень – 27–28 грн за доллар”.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/494365118708966/

Контекст:

Курс гривны снижался на фоне начавшегося осенью 2021 года стягивания российских войск к границе с Украиной, а также информации о возможном вторжении РФ.

4 февраля 2022 года Нацбанк Украины сообщал, что повышенный спрос на валюту был вызван психологическим фактором, обусловленным ухудшением информационной среды.

В Минэкономики заявили 11 февраля, что в Украине прошла паника, связанная с курсом гривны.

15 февраля гривна резко подешевела к доллару и евро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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