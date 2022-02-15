В Офисе президента прошло заседание фракции “Слуга народа” с участием Зеленского. Нардепы рассказали, что обсуждали

УНИАН отмечает, что заседание прошло не в центре “Парковый”, как обычно, а в здании Офиса президента.

Нардеп Александр Качура сообщил, что поднимался вопрос законопроектов об экономическом паспорте украинца.

“Эти документы ожидают первого чтения. Кроме того, мы обсуждали, что не нужно сеять панику. Нас проинформировали, что ситуация в Украине под контролем, и призвали обеспечить максимальную явку в зале и сосредоточиться на парламентской работе”, – отметил нардеп.

По его словам, фракция рассматривает возможность временно ввести онлайн-голосование во время пленарных заседаний парламента для депутатов, больных COVID-19.

Нардеп Егор Чернев отметил, что фракции не предоставили никаких новых данных по эскалации со стороны России. Он также уточнил, что о каких-либо законопроектах, касающихся Минских договоренностей, на заседании речь не шла.

Нардеп Евгения Кравчук, глава пресс-офиса партии “Слуга народа”, рассказала, что на этой пленарной неделе в приоритетах парламента – законопроект об экономическом паспорте украинца и повышение ренты за газ. Вырученные за счет этого средства планируется потратить на тероборону, повышение зарплат военным и учителям, финансирование программы “єПідтримка”.

Нардеп Александр Аликсийчук по итогам заседания подчеркнул в Facebook, что Украина твердо стоит на своих позициях по Крыму и Донбассу, и “никто не собирается сдавать наши территории”.

Он также отметил, что в ближайшее время фракция поддержит в Раде указ президента о повышении с 1 марта зарплаты военным на 30% и законопроекты об экономическом паспорте.

https://www.facebook.com/sluganarodu.aliksiichuk.154/posts/325599542912181

LB.ua и “Телеграф” пишут, что на заседании присутствовали фигуранты недавних скандалов, связанных с возможной коррупцией – Александр Трухин и Сергей Кузьминых.

Вопросов о них президенту или руководству фракции другие депутаты не задавали, и их исключение на заседании не рассматривалось, так как, по словам главы фракции Давида Арахамии, “была другая адженда (безопасностная)”. По его словам, вопрос исключения Трухина и Кузьминых может быть рассмотрен на следующем “плановом заседании”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела войска в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число выросло.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

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