 

Нострадамус: «Люди потеряют Солнце и Луну»

15.02.2022, 9:15, Разное
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Череда природных катаклизмов будет переходить от одной крайности к другой: от масштабных пожаров до многодневных ливней.

Творческое наследие французского пророка является обширным полем для деятельности ученых и экспертов. Большинство специалистов оценивают точность пророчеств Нострадамуса в 70-80%. Правда, каждый из них по-своему трактует туманные и завуалированные изречения.

Как и другие прорицатели, Нострадамус много говорил о перемене климата, о том, что в XXI веке человечество столкнется с небывалым количеством стихийных бедствий, несущих за собой разрушения.

Глобальное потепление – в своих трудах французский пророк неоднократно заострял внимание на этой проблеме. Он говорил, что в XXI веке температура поднимется, от чего начнут стремительно таять ледники, начнется засуха и жители северных регионов вынуждены будут бежать в поиске подходящего места для жизни.

В Россию и Европу придет небывалая жара, повсюду будут полыхать природные пожары, все живое будет уничтожено огнем. Нострадамус предупреждал, что последствия будут настолько масштабные, что из-за дыма и смога люди потеряют Солнце и Луну.

При этом череда природных катаклизмов будет переходить от одной крайности к другой: от масштабных пожаров до многодневных ливней. Дожди будут настолько сильными, что приведут к потопам во многих странах. Больше всех пострадают Океания и Австралия. Предрек французский пророк и землетрясения, которые начнутся после извержения вулканов.

Но самым зловещим пророчеством считается невиданной силы цунами, которые появятся после того, как на планету упадет комета. В результате больше всего пострадает Африканский континент, где начнется голод и болезни.



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