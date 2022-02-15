Самотечное оборудование: преимущества конструкции и особенности проектирования

Каждое предприятие, занимающееся обработкой зерна, нуждается в качественном оборудовании для перемещения сырья. Одним из наиболее эффективных видов такой техники является самотечное оборудование.

Агрегаты позволяют оптимизировать процесс без существенных затрат, а также обеспечивают ряд других важных преимуществ. Купить их можно только в специализированных компаниях. Специалисты сначала разрабатывают проект, затем изготавливают конструкции под индивидуальные запросы. Но, перед тем, как заказать проектирование, необходимо разобраться с особенностями самой техники.

Что представляет собой самотечное оборудование?

Под этим названием подразумевается система устройств, которые применяются для транспортировки сыпучего материала. Принцип работы заключается в действии силы гравитации – зерновые перемещаются под воздействием собственного веса в определенном направлении. Конструкция самотечного оборудования состоит из патрубков, труб, колена, секторов и переходов.

Трубы (их еще называют самотечными распределителями) созданы в особых формах, которые позволяют направлять зерно по конкретному пути. Минимальное количество путей составляет 4, а максимальное – 18. Распределители присоединяются к системе с помощью вводов. Что касается формы, то они могут иметь сечение круглой или квадратной формы. Нужные углы создаются при помощи секторов и колен. В местах переходов устройств с одного сечения на другое устанавливаются патрубки.

Что учитывается при проектировании самотечного оборудования?

Самотечное оборудование является оптимальным решением для элеваторов. Агрегаты не только оптимизируют работу комплекса, а еще и позволяют сэкономить денежные средства. Ведь они намного дешевле автоматизированных конвейеров с редукторами, моторами и датчиками. Но, подобные выгоды можно получить только в случае грамотной проектировки. В этом случае нужно учитывать ряд важных факторов.

Пропускная способность. От этой характеристики зависит многое. Если она ограничивает производительность механизированных агрегатов (к примеру, конвейеров или норий), то процесс может существенно замедлиться. В результате на предприятии будут возникать издержки и проблемные ситуации. Чтобы исключить подобные последствия, необходимо подбирать самотечное оборудование с определенным типом сечения. Оно также должно располагаться под правильным углом. Только в этом случае зерно будет легко стекать по трубам и не тормозить процесс.

Ограничители скорости. Чтобы зерно не получало повреждения в результате повышенной скорости движения на самотеках, нужно обязательно устанавливать специальные элементы, гасящие поток.

Углы наклона. Если нужно оборудование для влажного сырья, то углы наклона должны быть более отвесными. Сухое зерно будет хорошо скатываться практически с любым наклоном.

Кроме этого, при проектировании специалисты учитывают тип продукта и уровень его засоренности.

В чем преимущества самотечного оборудования?

Техника пользуется особым спросом среди агрономов и владельцев крупных предприятий, занимающихся обработкой зерна. На это есть ряд причин:

легкость управления;

быстрое перемещение материала;

относительная дешевизна;

надежность;

долговечность;

широкая область применения.

Если вам необходимо такое оборудование, стоит обращаться к профессионалам своего дела. Только опытные специалисты, разбирающиеся в тонкостях указанного вида агрегатов, могут изготовить наиболее подходящие модели для конкретного предприятия.