 

Самотечное оборудование: преимущества конструкции и особенности проектирования

15.02.2022, 8:52, Разное
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Каждое предприятие, занимающееся обработкой зерна, нуждается в качественном оборудовании для перемещения сырья. Одним из наиболее эффективных видов такой техники является самотечное оборудование.
Агрегаты позволяют оптимизировать процесс без существенных затрат, а также обеспечивают ряд других важных преимуществ. Купить их можно только в специализированных компаниях. Специалисты сначала разрабатывают проект, затем изготавливают конструкции под индивидуальные запросы. Но, перед тем, как заказать проектирование, необходимо разобраться с особенностями самой техники.

Что представляет собой самотечное оборудование?
Под этим названием подразумевается система устройств, которые применяются для транспортировки сыпучего материала. Принцип работы заключается в действии силы гравитации – зерновые перемещаются под воздействием собственного веса в определенном направлении. Конструкция самотечного оборудования состоит из патрубков, труб, колена, секторов и переходов.

Трубы (их еще называют самотечными распределителями) созданы в особых формах, которые позволяют направлять зерно по конкретному пути. Минимальное количество путей составляет 4, а максимальное – 18. Распределители присоединяются к системе с помощью вводов. Что касается формы, то они могут иметь сечение круглой или квадратной формы. Нужные углы создаются при помощи секторов и колен. В местах переходов устройств с одного сечения на другое устанавливаются патрубки.

Что учитывается при проектировании самотечного оборудования?
Самотечное оборудование является оптимальным решением для элеваторов. Агрегаты не только оптимизируют работу комплекса, а еще и позволяют сэкономить денежные средства. Ведь они намного дешевле автоматизированных конвейеров с редукторами, моторами и датчиками. Но, подобные выгоды можно получить только в случае грамотной проектировки. В этом случае нужно учитывать ряд важных факторов.

  • Пропускная способность. От этой характеристики зависит многое. Если она ограничивает производительность механизированных агрегатов (к примеру, конвейеров или норий), то процесс может существенно замедлиться. В результате на предприятии будут возникать издержки и проблемные ситуации. Чтобы исключить подобные последствия, необходимо подбирать самотечное оборудование с определенным типом сечения. Оно также должно располагаться под правильным углом. Только в этом случае зерно будет легко стекать по трубам и не тормозить процесс.
  • Ограничители скорости. Чтобы зерно не получало повреждения в результате повышенной скорости движения на самотеках, нужно обязательно устанавливать специальные элементы, гасящие поток.
  • Углы наклона. Если нужно оборудование для влажного сырья, то углы наклона должны быть более отвесными. Сухое зерно будет хорошо скатываться практически с любым наклоном.

Кроме этого, при проектировании специалисты учитывают тип продукта и уровень его засоренности.
В чем преимущества самотечного оборудования?
Техника пользуется особым спросом среди агрономов и владельцев крупных предприятий, занимающихся обработкой зерна. На это есть ряд причин:

  • легкость управления;
  • быстрое перемещение материала;
  • относительная дешевизна;
  • надежность;
  • долговечность;
  • широкая область применения.

Если вам необходимо такое оборудование, стоит обращаться к профессионалам своего дела. Только опытные специалисты, разбирающиеся в тонкостях указанного вида агрегатов, могут изготовить наиболее подходящие модели для конкретного предприятия.



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