Росгосцирк запускает Всероссийский конкурс журналистских работ о цирке «13 метров»

Возможность заявить о себе для журналистов и блогеров со всей страны. Открыт приём заявок на профессиональный конкурс для авторов, которые рассказывают о цирке, его артистах, режиссёрах, постановщиках, а также мире циркового закулисья – обо всём, что происходит в манеже и вокруг него. Магические «13 метров» – именно таков диаметр манежа любого цирка в мире – должны стать центральным героем и местом действия каждой конкурсной публикации.

По словам генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова, цель конкурса – активизировать процесс объективного освещения СМИ событий цирковой сферы, повысить информированность жителей страны о работе цирков в разных регионах России.

«В своё время в советском цирке существовала огромная машина по популяризации циркового искусства, Всесоюзное бюро пропаганды цирка. Были специализированные СМИ, профессиональные журналисты, пишущие о цирке. Сегодня эта работа минимизирована. И мы хотим вновь привлечь внимание талантливых авторов, фотографов, видеографов к уникальному искусству цирка. С нетерпением ждём заявок на участие в конкурсе. Лучшие авторы получат призы и подарки, которые, мы уверены, простимулируют их на дальнейшее творчество», – прокомментировал Сергей Беляков.

Оценивать мастерство в создании репортажа, документального фильма, поста для соцсетей или подкаста о цирковом искусстве будут представители Министерства культуры РФ и признанные профессионалы медиаиндустрии. Среди них – телеведущая Арина Шарапова, преподаватель магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Елена Афанасьева, журналист-международник Кирилл Привалов, ведущая телеканала «Пятница» Екатерина Бобкова и другие.

Эксперты выберут лучшие конкурсные работы в восьми номинациях: репортаж, документальный фильм, телепрограмма, подкаст или аудиопрограмма, фоторепортаж, мультимедийный материал, интервью, пост в соцсетях. Дополнительную награду – специальный приз – одному из участников вручит Министерство культуры РФ.

На конкурс принимаются материалы, вышедшие в эфир или опубликованные на интернет-площадках (с количеством подписчиков от 10 тысяч) не ранее 1 января 2022 года. Ещё одно условие – работы не должны быть созданы в коммерческих целях.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки на сайте 13metrov.circus.ru до 15 июля 2022 года. Результаты будут объявлены не позднее середины августа.

Торжественная церемония награждения пройдёт в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, куда будут приглашены победители во всех номинациях. Кроме этого, лучшие участники получат почётные дипломы, призы и памятные подарки.

Более подробная информация о конкурсе – на сайте 13metrov.circus.ru.