Астрид Штукельбергер о возможной пандемии зомби

В эксклюзивном интервью для радиостанции El Mirador del Gallo доктор Астрид Штукельбергер рассказала о том, как сценарий пандемии зомби, как и любой другой пандемии, может быть создан с помощью графена и технологии, которая используется в вакцинах.

Как она упоминала в предыдущем интервью для World CONUVIVE, технология, которая вводится людям, способна принимать электромагнитные шаблоны и расшифровывать их, чтобы вызвать любой тип заболевания.

Хорхе Осорио:

В предыдущем интервью она говорила о том, что пандемия зомби не за горами. Видим ли мы один из потенциальных сценариев, по которому мы можем жить?

Доктор Астрид Штукельбергер:

Да. Первое, о чем следует сказать, это то, что CDC (Центр по контролю заболеваний США) опубликовал для армии и народа документ о готовности к пандемии зомби в ноябре 2021 года. Готовность. Готовность к пандемии зомби. Это факт. И вы можете найти этот документ, если наберете «PDF Preparedness plan for a pandemic of zombies.» Это реальность. Номер один. Так что план есть. План есть.

Теперь второй факт — в патентах и подготовке к зомби. Вы должны понимать, что каждый вирус или каждая болезнь, допустим… Эбола. Эбола — это Марбург. Эбола, например, это Марбург. Есть код. У каждого вируса, бактерии и паразита есть код. Электромагнитный код. Потому что мы — биоэлектрические существа. Мы все — электричество и вода.

Итак, когда вы знаете, что графен является рецептором электромагнитной частоты и обладает другими свойствами сверхпроводимости и накопления энергии… Он может принимать энергию. Вы знаете, этот код можно послать людям. И они могут вызывать болезни. Теоретически, они могут вызвать любую болезнь у людей с большим количеством графеновых наночастиц в организме. Но они также могут вызывать поведение, потому что мы только что видели это. Мы только что объяснили. Так что это очень важно, потому что они планируют и предсказывают, номер один: Эбола. Эбола — это болезнь, при которой люди истекают кровью. И это очень впечатляет. Так что это первое, что они попробуют.

Другое, что они предсказывают, — это зомби (пандемия). Но, знаете, в фильме Майкла Джексона «Триллер», зомби просыпаются с кладбища, и они идут и «на, на, на, на, на».

Итак, теперь сенсация. Я сидел с коронером. Знаете, который заботится о мертвых людях в морге. Я разговаривала с адвокатом, который работал с коронером в Бельгии. И одна из проблем заключается в том, что графен… Или, в любом случае, с экспериментальной вакциной есть идентификация. Есть сигнал Wi-Fi. Есть сигнал Wi-Fi с графеном. И если вы посмотрите с помощью своего телефона, вы можете найти идентификационные данные людей, которые получили эту экспериментальную вакцину. Так что у вас должен быть старый Samsung или… Но вы не можете увидеть это на своем iPhone. Вы не сможете это увидеть. Так что… И вы также можете найти приложение Bluetooth для iPhone или Samsung.

Клаудия Эспиноса:

Сканер Bluetooth?

Доктор Астрид Штукельбергер:

Да, Сканер Bluetooth. Есть несколько приложений, которые вы можете скачать, чтобы увидеть Bluetooth-идентификатор вакцинированных людей вокруг вас. Итак, теперь сенсация. Важно понять эту возможную пандемию зомби. Коронер этого тела… Итак, когда мертвое тело находится в больнице, в комнате морга, они меняют кровь, потому что это… По причинам, которые я не знаю. Они меняют кровь, чтобы она не… Я думаю, она портится. Поэтому, когда они меняют кровь, они смотрят, есть ли у человека идентификатор в крови или в теле. И идентификатор все еще подает сигнал в мертвом теле. Это первое.

Эта практика проводится в больницах, чтобы объяснить, что они могут проверить, что идентификатор не в крови. Он находится в теле. OK. И во всем теле. Он не в вашем телефоне. Это потому, что у людей, которые умерли, больше нет телефонов. Так что это не на их телефонах. Они меняют кровь. Это не в крови. Так что идентификатор находится в теле с кровью или без нее.

Теперь сенсация в том, что они также ходили на кладбище, где хоронят людей. И они увидели… Вы можете видеть… Даже если люди похоронены мертвыми, вы можете увидеть идентификатор. Вы можете пойти и провести тест на кладбище. Это значит, что Майкл Джексон был провидцем, потому что это возможно с DARPA, с графеном… Понимаете… Контролировать поведение тела на расстоянии.

Теоретически, возможно сделать людей живыми только благодаря графену, технологически. Это безумие, но это возможно, возможно.