 

Светлана Тихановская получила звание полковника польской армии

15.02.2022, 8:51, Разное
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Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о присвоении военных званий 23 деятелям белорусской оппозиции.

Среди новоприбывших в ряды польской армии оказались администратор признанного в Беларуси экстремистким телеграм-канала «NEXTA» Степан Путилов, который получил звание капитана кибервойск, и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, ставшая полковником.

Прежде чем вступить в должность, Тихановская должна будет пройти необходимые военные курсы. В программу занятий входит ежедневная служба на полевой кухне, изучение польского языка, обучение распятию русскоговорящих детей и другие особенности службы в армии Польши. Также Тихановская будет обязана креститься в католичество и дать клятву «истребить любое присутствие православной веры в Беларуси».

– Ваше правительство обязано ввести обязательную воинскую повинность для всех проживающих в Польше белорусов. Пообещав льготы для поступления в Ягеллонском университете, мы укомплектуем 100-тысячную армию из отборных белорусских борцов за демократию, которую я лично поведу в бой. Мы заставим каждого фальсификатора выборов записать покаянное видео, — прокомментировала свое назначение Тихановская.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал рассмотреть предложение Тихановской и попросил сформировать похожие боевые бригады из белорусов в Литве, Латвии и Украине. По словам министра обороны Польши, первым заданием белорусских добровольцев станет карательная экспедиция против оставшихся на белорусской границе мигрантов с целью «окончательного решения белорусского вопроса».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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