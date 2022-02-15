 

Суд Москвы признал приговоры Гульнаре Каримовой в Узбекистане

15.02.2022, 8:48, Новости дня
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Суд Москвы признал приговоры дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, вынесенные ей на родине, сообщила пресс-служба министерства юстиции республики.

«Судом города Москвы были признаны приговоры узбекских судов в отношении Г. Каримовой и её сообщников, и в настоящее время проводятся мероприятия по организации работы с российской стороной по реализации конфискованного имущества для дальнейшего возврата вырученных средств Республике Узбекистан», – говорится в сообщении минюста, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, возвращенные средства будут использованы в социальной сфере для улучшения благосостояния населения.

В июле 2017 года дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса.

Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Впоследствии, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок пять лет. В феврале Каримова предложила 686 млн долларов в обмен на свободу.

18 марта 2020 года суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев .



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