 

В МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности

15.02.2022, 8:48, Новости дня
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Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сказала в эфире «Соловьев Live», что ответ Москвы «практически готов», накануне «оба ведомства – внешнеполитическое и оборонное – доложили президенту (России Владимиру Путину), что (подготовка ответа) находится на завершающем этапе».

Ранее главы Пентагона и НАТО обсудили дипломатические взаимодействия с Москвой.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом.

Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.



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