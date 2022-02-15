В МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности

Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сказала в эфире «Соловьев Live», что ответ Москвы «практически готов», накануне «оба ведомства – внешнеполитическое и оборонное – доложили президенту (России Владимиру Путину), что (подготовка ответа) находится на завершающем этапе».

Ранее главы Пентагона и НАТО обсудили дипломатические взаимодействия с Москвой.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом.

Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.